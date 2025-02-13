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Новости

13 февраля, 22:30

Новости

Новости часа: Собянин рассказал, каким станет Ленинградский вокзал после обновления

Новости часа: Собянин рассказал, каким станет Ленинградский вокзал после обновления

Новости часа: Ленинградский вокзал станет максимально комфортным для пассажиров

Собянин: площадь залов ожидания Ленинградского вокзала вырастет более чем втрое

Новости часа: Собянин рассказал, каким станет Ленинградский вокзал после модернизации

Новости часа: Собянин рассказал, каким станет Ленинградский вокзал после модернизации

Новости часа: Собянин рассказал, каким станет Ленинградский вокзал после модернизации

Собянин: площадь залов ожидания Ленинградского вокзала вырастет более чем втрое

Новости часа: 9 тыс москвичей присоединятся к волонтерскому корпусу 80-летия Победы

Собянин: 9 тыс. москвичей присоединятся к волонтерскому корпусу 80-летия Победы

Новости часа: резиденты ОЭЗ "Технополис "Москва" увеличили объем инвестиций в 32 раза

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Площадь залов для ожидания на обновленном Ленинградском вокзале в Москве увеличится втрое, рассказал Сергей Собянин.

Новостройка по программе реновации появится на месте снесенного дома на улице Касимовской, сообщили в столичной мэрии.

В столице ожидаются несколько снежных дней, но осадки будут небольшими, передает Гидрометцентр РФ.

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