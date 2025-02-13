13 февраля, 22:30Новости
Новости часа: Собянин рассказал, каким станет Ленинградский вокзал после обновления
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Площадь залов для ожидания на обновленном Ленинградском вокзале в Москве увеличится втрое, рассказал Сергей Собянин.
Новостройка по программе реновации появится на месте снесенного дома на улице Касимовской, сообщили в столичной мэрии.
В столице ожидаются несколько снежных дней, но осадки будут небольшими, передает Гидрометцентр РФ.