Новости часа: Собянин рассказал, каким станет Ленинградский вокзал после обновления

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Площадь залов для ожидания на обновленном Ленинградском вокзале в Москве увеличится втрое, рассказал Сергей Собянин.

Новостройка по программе реновации появится на месте снесенного дома на улице Касимовской, сообщили в столичной мэрии.

В столице ожидаются несколько снежных дней, но осадки будут небольшими, передает Гидрометцентр РФ.