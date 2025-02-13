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Новости

Новости

13 февраля, 18:30

Новости

Новости часа: Ленинградский вокзал станет максимально комфортным для пассажиров

Новости часа: Ленинградский вокзал станет максимально комфортным для пассажиров

Собянин: площадь залов ожидания Ленинградского вокзала вырастет более чем втрое

Новости часа: Собянин рассказал, каким станет Ленинградский вокзал после модернизации

Новости часа: Собянин рассказал, каким станет Ленинградский вокзал после модернизации

Новости часа: Собянин рассказал, каким станет Ленинградский вокзал после модернизации

Собянин: площадь залов ожидания Ленинградского вокзала вырастет более чем втрое

Новости часа: 9 тыс москвичей присоединятся к волонтерскому корпусу 80-летия Победы

Собянин: 9 тыс. москвичей присоединятся к волонтерскому корпусу 80-летия Победы

Новости часа: резиденты ОЭЗ "Технополис "Москва" увеличили объем инвестиций в 32 раза

Сергей Собянин сообщил о расширении ОЭЗ "Технополис "Москва"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. После обновления с Ленинградского вокзала можно будет спуститься в метро, не выходя на улицу. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Около 48 тысяч лифтов заменили в Москве в рамках программы капремонта с 2011 года, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В столице ожидается несколько снежных дней, но осадки будут небольшими, заявили в Гидрометцентре России.

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