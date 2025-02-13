Новости часа: Ленинградский вокзал станет максимально комфортным для пассажиров

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. После обновления с Ленинградского вокзала можно будет спуститься в метро, не выходя на улицу. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Около 48 тысяч лифтов заменили в Москве в рамках программы капремонта с 2011 года, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В столице ожидается несколько снежных дней, но осадки будут небольшими, заявили в Гидрометцентре России.