Новости часа: Собянин рассказал, каким станет Ленинградский вокзал после модернизации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Площадь залов для ожидания на обновленном Ленинградском вокзале в Москве увеличат более чем втрое, заявил Сергей Собянин.

Около 60 новых электрозарядных станций появится в Москве в течение месяца, сообщили в департаменте транспорта.

Около 40 проектов кураторов ЦОДД планируется реализовать на юго-западе Москвы до конца года, рассказали в пресс-службе центра.