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Новости

Новости

13 февраля, 16:45

Новости

Новости часа: Собянин рассказал, каким станет Ленинградский вокзал после модернизации

Новости часа: Собянин рассказал, каким станет Ленинградский вокзал после модернизации

Новости часа: Собянин рассказал, каким станет Ленинградский вокзал после модернизации

Собянин: площадь залов ожидания Ленинградского вокзала вырастет более чем втрое

Новости часа: 9 тыс москвичей присоединятся к волонтерскому корпусу 80-летия Победы

Собянин: 9 тыс. москвичей присоединятся к волонтерскому корпусу 80-летия Победы

Новости часа: резиденты ОЭЗ "Технополис "Москва" увеличили объем инвестиций в 32 раза

Сергей Собянин сообщил о расширении ОЭЗ "Технополис "Москва"

Новости часа: Собянин сообщил о появлении 300 новых обитателей в Московском зоопарке

Собянин сообщил о реорганизации территории бывшего Тушинского аэродрома

Сергей Собянин: в Московском зоопарке за год появилось 300 новых животных

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Площадь залов для ожидания на обновленном Ленинградском вокзале в Москве увеличат более чем втрое, сообщил Сергей Собянин.

Около 60 новых электрозарядных станций появится в Москве в течение месяца, рассказали в департаменте транспорта.

Около 40 проектов кураторов ЦОДД планируется реализовать на юго-западе Москвы до конца года, проинформировали в пресс-службе.

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