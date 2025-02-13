13 февраля, 16:00Новости
Новости часа: Собянин рассказал, каким станет Ленинградский вокзал после модернизации
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа.
Площадь залов для пассажиров после реконструкции Ленинградского вокзала увеличится втрое, заявил Сергей Собянин.
Около 60 новых электрозарядных станций появится в течение месяца в рамках проекта "Энергия Москвы", сообщил Дептранс.
Московские пары смогут пожениться на катках 25 февраля, заявила заммэра Анастасия Ракова.