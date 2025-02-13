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Новости

Новости

13 февраля, 16:00

Новости

Новости часа: Собянин рассказал, каким станет Ленинградский вокзал после модернизации

Новости часа: Собянин рассказал, каким станет Ленинградский вокзал после модернизации

Собянин: площадь залов ожидания Ленинградского вокзала вырастет более чем втрое

Новости часа: 9 тыс москвичей присоединятся к волонтерскому корпусу 80-летия Победы

Собянин: 9 тыс. москвичей присоединятся к волонтерскому корпусу 80-летия Победы

Новости часа: резиденты ОЭЗ "Технополис "Москва" увеличили объем инвестиций в 32 раза

Сергей Собянин сообщил о расширении ОЭЗ "Технополис "Москва"

Новости часа: Собянин сообщил о появлении 300 новых обитателей в Московском зоопарке

Собянин сообщил о реорганизации территории бывшего Тушинского аэродрома

Сергей Собянин: в Московском зоопарке за год появилось 300 новых животных

Новости часа: путепровод в сторону Рублевского шоссе планируется достроить в 2026 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа.

Площадь залов для пассажиров после реконструкции Ленинградского вокзала увеличится втрое, заявил Сергей Собянин.

Около 60 новых электрозарядных станций появится в течение месяца в рамках проекта "Энергия Москвы", сообщил Дептранс.

Московские пары смогут пожениться на катках 25 февраля, заявила заммэра Анастасия Ракова.

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