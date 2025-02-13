Новости часа: 9 тыс москвичей присоединятся к волонтерскому корпусу 80-летия Победы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 9 тысяч москвичей присоединились к волонтерскому корпусу 80-летия Победы, заявил Сергей Собянин.

Дом площадью 9,2 тысячи квадратных метров построят в районе Бирюлево Восточное по реновации, сообщили Москомархитектуры.

Более 360 бесплатных экскурсий проведут в Москве в честь Всемирного дня гида, заявила заммэра Наталья Сергунина.