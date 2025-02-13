Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 февраля, 13:45

Новости

Новости часа: 9 тыс москвичей присоединятся к волонтерскому корпусу 80-летия Победы

Новости часа: 9 тыс москвичей присоединятся к волонтерскому корпусу 80-летия Победы

Собянин: 9 тыс. москвичей присоединятся к волонтерскому корпусу 80-летия Победы

Новости часа: резиденты ОЭЗ "Технополис "Москва" увеличили объем инвестиций в 32 раза

Сергей Собянин сообщил о расширении ОЭЗ "Технополис "Москва"

Новости часа: Собянин сообщил о появлении 300 новых обитателей в Московском зоопарке

Собянин сообщил о реорганизации территории бывшего Тушинского аэродрома

Сергей Собянин: в Московском зоопарке за год появилось 300 новых животных

Новости часа: путепровод в сторону Рублевского шоссе планируется достроить в 2026 году

Собянин: реставрация павильона № 35 "Главтабак" на ВДНХ завершится в этом году

Новости часа: Собянин объявил об открытии обновленных поликлиник еще в 6 районах Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 9 тысяч москвичей присоединились к волонтерскому корпусу 80-летия Победы, заявил Сергей Собянин.

Дом площадью 9,2 тысячи квадратных метров построят в районе Бирюлево Восточное по реновации, сообщили Москомархитектуры.

Более 360 бесплатных экскурсий проведут в Москве в честь Всемирного дня гида, заявила заммэра Наталья Сергунина.

Читайте также
мэр МосквыобществогородреновациявидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика