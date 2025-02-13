Новости часа: резиденты ОЭЗ "Технополис "Москва" увеличили объем инвестиций в 32 раза

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Объем инвестиций компаний ОЭЗ "Технополис "Москва" за пять лет вырос в 32 раза. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Жилой квартал для реновации построят в Москворечье-Сабурове в рамках комплексного развития территорий, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Почти 430 артистов примут участие в седьмом сезоне проекта "Музыка в метро", заявил по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.