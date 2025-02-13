Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 февраля, 11:45

Новости

Новости часа: резиденты ОЭЗ "Технополис "Москва" увеличили объем инвестиций в 32 раза

Новости часа: резиденты ОЭЗ "Технополис "Москва" увеличили объем инвестиций в 32 раза

Сергей Собянин сообщил о расширении ОЭЗ "Технополис "Москва"

Новости часа: Собянин сообщил о появлении 300 новых обитателей в Московском зоопарке

Собянин сообщил о реорганизации территории бывшего Тушинского аэродрома

Сергей Собянин: в Московском зоопарке за год появилось 300 новых животных

Новости часа: путепровод в сторону Рублевского шоссе планируется достроить в 2026 году

Собянин: реставрация павильона № 35 "Главтабак" на ВДНХ завершится в этом году

Новости часа: Собянин объявил об открытии обновленных поликлиник еще в 6 районах Москвы

Собянин: путепровод через СЗХ у Новозаводской улицы будет достроен в 2026 году

Собянин объявил об открытии новой ледовой арены "Фили" на западе Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Объем инвестиций компаний ОЭЗ "Технополис "Москва" за пять лет вырос в 32 раза. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Жилой квартал для реновации построят в Москворечье-Сабурове в рамках комплексного развития территорий, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Почти 430 артистов примут участие в седьмом сезоне проекта "Музыка в метро", заявил по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Читайте также
мэр МосквыэкономикагородстроительствокультуратранспортвидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика