Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 февраля, 22:30

Культура

Новости часа: более 7 млн человек посетили театры и концертные залы Москвы в 2023 году

Новости часа: более 7 млн человек посетили театры и концертные залы Москвы в 2023 году

Новости часа: в Москве обновили 70% всех зданий городских учреждений культуры

Новости часа: рекордные 7,2 млн человек посетили театры и концертные залы Москвы

Новости часа: строительство детской поликлиники завершили в Бирюлеве Восточном

Собянин: рекордные 7,2 млн человек посетили театры и концертные залы Москвы

Новости часа: на юге Москвы построили 27 домов по программе реновации

Новости часа: Собянин сообщил, что с 2011 года в Москве благоустроено 138 водных объектов

Новости часа: мэр Москвы рассказал о планах по реабилитации водных объектов

Собянин сообщил, что с 2011 года в Москве благоустроено 138 водных объектов

Новости часа: на юге Москвы построили 27 домов по программе реновации – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более семи миллионов человек посетили театры и концертные залы Москвы в прошлом году. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Около трех тысяч человек получили новые квартиры по программе реновации в столице в январе. Об этом сообщила пресс-служба департамента городского имущества Москвы.

Дополнительные "Сапсаны" назначены между Москвой и Санкт-Петербургом на 22–24 февраля. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

Читайте также
мэр МосквыкультурагородреновациятранспортвидеоДарья Тащина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика