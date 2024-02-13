Новости часа: более 7 млн человек посетили театры и концертные залы Москвы в 2023 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более семи миллионов человек посетили театры и концертные залы Москвы в прошлом году. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Около трех тысяч человек получили новые квартиры по программе реновации в столице в январе. Об этом сообщила пресс-служба департамента городского имущества Москвы.

Дополнительные "Сапсаны" назначены между Москвой и Санкт-Петербургом на 22–24 февраля. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.