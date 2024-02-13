Новости часа: в Москве обновили 70% всех зданий городских учреждений культуры

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. За последнее десятилетие в Москве обновили 70% всех зданий городских учреждений культуры. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Участок около станции метро "Курская" реорганизуют по программе комплексного развития территорий. Об этом заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Ряд страховщиков фиксируют рост обращений из-за гололеда в Москве и области. Об этом сообщили страховые агентства.