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Новости

Новости

13 февраля, 22:00

Общество

Новости часа: в Москве обновили 70% всех зданий городских учреждений культуры

Новости часа: в Москве обновили 70% всех зданий городских учреждений культуры

Новости часа: рекордные 7,2 млн человек посетили театры и концертные залы Москвы

Новости часа: строительство детской поликлиники завершили в Бирюлеве Восточном

Собянин: рекордные 7,2 млн человек посетили театры и концертные залы Москвы

Новости часа: на юге Москвы построили 27 домов по программе реновации

Новости часа: Собянин сообщил, что с 2011 года в Москве благоустроено 138 водных объектов

Новости часа: мэр Москвы рассказал о планах по реабилитации водных объектов

Собянин сообщил, что с 2011 года в Москве благоустроено 138 водных объектов

Новости часа: на юге Москвы построили 27 домов по программе реновации – Собянин

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о развитии хирургической службы Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. За последнее десятилетие в Москве обновили 70% всех зданий городских учреждений культуры. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Участок около станции метро "Курская" реорганизуют по программе комплексного развития территорий. Об этом заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Ряд страховщиков фиксируют рост обращений из-за гололеда в Москве и области. Об этом сообщили страховые агентства.

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