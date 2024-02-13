13 февраля, 18:30Новости
Новости часа: рекордные 7,2 млн человек посетили театры и концертные залы Москвы
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более семи миллионов человек посетили театры и концертные залы Москвы в 2023 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Количество онлайн-заявлений на регистрацию недвижимости в Москве за январь выросло на 35%. Это данные Росреестра.
В Москве к 14 февраля продажи ювелирных украшений выросли на 63%, парфюмерии – на 40%. Это данные маркетплейсов.