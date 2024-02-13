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Новости

13 февраля, 18:30

Новости

Новости часа: рекордные 7,2 млн человек посетили театры и концертные залы Москвы

Новости часа: рекордные 7,2 млн человек посетили театры и концертные залы Москвы

Новости часа: строительство детской поликлиники завершили в Бирюлеве Восточном

Собянин: рекордные 7,2 млн человек посетили театры и концертные залы Москвы

Новости часа: на юге Москвы построили 27 домов по программе реновации

Новости часа: Собянин сообщил, что с 2011 года в Москве благоустроено 138 водных объектов

Новости часа: мэр Москвы рассказал о планах по реабилитации водных объектов

Собянин сообщил, что с 2011 года в Москве благоустроено 138 водных объектов

Новости часа: на юге Москвы построили 27 домов по программе реновации – Собянин

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о развитии хирургической службы Москвы

Новости часа: Собянин рассказал о развитии хирургической службы Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более семи миллионов человек посетили театры и концертные залы Москвы в 2023 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Количество онлайн-заявлений на регистрацию недвижимости в Москве за январь выросло на 35%. Это данные Росреестра.

В Москве к 14 февраля продажи ювелирных украшений выросли на 63%, парфюмерии – на 40%. Это данные маркетплейсов.

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