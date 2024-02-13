Новости часа: строительство детской поликлиники завершили в Бирюлеве Восточном

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Бирюлеве Восточном достроили детскую поликлинику с травмпунктом. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Дополнительные поезда назначат между Москвой, Смоленском и Брестом с 23 февраля по 11 марта. Об этом сообщается на сайте Московской железной дороги (МЖД).

Уроки чтения на древнекитайском языке проведут 15 февраля в Камергерском переулке. О времени проведения мероприятия рассказали на сайте мэра и правительства Москвы.