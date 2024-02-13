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Новости

13 февраля, 18:00

Город

Новости часа: строительство детской поликлиники завершили в Бирюлеве Восточном

Новости часа: строительство детской поликлиники завершили в Бирюлеве Восточном

Собянин: рекордные 7,2 млн человек посетили театры и концертные залы Москвы

Новости часа: на юге Москвы построили 27 домов по программе реновации

Новости часа: Собянин сообщил, что с 2011 года в Москве благоустроено 138 водных объектов

Новости часа: мэр Москвы рассказал о планах по реабилитации водных объектов

Собянин сообщил, что с 2011 года в Москве благоустроено 138 водных объектов

Новости часа: на юге Москвы построили 27 домов по программе реновации – Собянин

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о развитии хирургической службы Москвы

Новости часа: Собянин рассказал о развитии хирургической службы Москвы

"Цифра дня": 82 тысячи

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Бирюлеве Восточном достроили детскую поликлинику с травмпунктом. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Дополнительные поезда назначат между Москвой, Смоленском и Брестом с 23 февраля по 11 марта. Об этом сообщается на сайте Московской железной дороги (МЖД).

Уроки чтения на древнекитайском языке проведут 15 февраля в Камергерском переулке. О времени проведения мероприятия рассказали на сайте мэра и правительства Москвы.

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