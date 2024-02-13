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Новости

13 февраля, 16:00

Новости

Новости часа: Собянин сообщил, что с 2011 года в Москве благоустроено 138 водных объектов

Новости часа: Собянин сообщил, что с 2011 года в Москве благоустроено 138 водных объектов

Новости часа: мэр Москвы рассказал о планах по реабилитации водных объектов

Собянин сообщил, что с 2011 года в Москве благоустроено 138 водных объектов

Новости часа: на юге Москвы построили 27 домов по программе реновации – Собянин

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о развитии хирургической службы Москвы

Новости часа: Собянин рассказал о развитии хирургической службы Москвы

"Цифра дня": 82 тысячи

Собянин: более 82 тыс жителей ЮАО получат современное жилье по реновации

Сергей Собянин: проводим масштабное переоснащение хирургической службы Москвы

Собянин: офсетные контракты дадут Москве около 6 тыс новых рабочих мест

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 138 водоемов реконструировали в Москве с 2011 года. Еще 20 благоустроят в этом году, рассказал Сергей Собянин.

Примерно каждый второй житель столицы смотрит телеканал "Москва 24". Это данные ВЦИОМ.

Уникальную роспись чертополохом обнаружили реставраторы в доме-музее Бахрушина. Об этом сообщила пресс-служба музея.

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