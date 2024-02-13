13 февраля, 16:00Новости
Новости часа: Собянин сообщил, что с 2011 года в Москве благоустроено 138 водных объектов
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 138 водоемов реконструировали в Москве с 2011 года. Еще 20 благоустроят в этом году, рассказал Сергей Собянин.
Примерно каждый второй житель столицы смотрит телеканал "Москва 24". Это данные ВЦИОМ.
Уникальную роспись чертополохом обнаружили реставраторы в доме-музее Бахрушина. Об этом сообщила пресс-служба музея.