Новости часа: Собянин сообщил, что с 2011 года в Москве благоустроено 138 водных объектов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 138 водоемов реконструировали в Москве с 2011 года. Еще 20 благоустроят в этом году, рассказал Сергей Собянин.

Примерно каждый второй житель столицы смотрит телеканал "Москва 24". Это данные ВЦИОМ.

Уникальную роспись чертополохом обнаружили реставраторы в доме-музее Бахрушина. Об этом сообщила пресс-служба музея.