13 февраля, 15:00Новости
Новости часа: мэр Москвы рассказал о планах по реабилитации водных объектов
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 20 водоемов приведут в порядок в Москве в 2024 году. Об этом сообщил Сергей Собянин.
Коммунальную базу планируют построить в Басманном районе Москвы. Об этом рассказали в департаменте городского имущества.
Над эскалаторами строящейся станции метро "Университет Дружбы Народов" смонтировали панно. Об этом заявил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.