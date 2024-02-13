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Новости

13 февраля, 15:00

Новости

Новости часа: мэр Москвы рассказал о планах по реабилитации водных объектов

Новости часа: мэр Москвы рассказал о планах по реабилитации водных объектов

Собянин сообщил, что с 2011 года в Москве благоустроено 138 водных объектов

Новости часа: на юге Москвы построили 27 домов по программе реновации – Собянин

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о развитии хирургической службы Москвы

Новости часа: Собянин рассказал о развитии хирургической службы Москвы

"Цифра дня": 82 тысячи

Собянин: более 82 тыс жителей ЮАО получат современное жилье по реновации

Сергей Собянин: проводим масштабное переоснащение хирургической службы Москвы

Собянин: офсетные контракты дадут Москве около 6 тыс новых рабочих мест

Новости часа: хирурги флагманских центров Москвы провели более 30 тыс экстренных операций

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 20 водоемов приведут в порядок в Москве в 2024 году. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Коммунальную базу планируют построить в Басманном районе Москвы. Об этом рассказали в департаменте городского имущества.

Над эскалаторами строящейся станции метро "Университет Дружбы Народов" смонтировали панно. Об этом заявил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

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