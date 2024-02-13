Новости часа: мэр Москвы рассказал о планах по реабилитации водных объектов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 20 водоемов приведут в порядок в Москве в 2024 году. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Коммунальную базу планируют построить в Басманном районе Москвы. Об этом рассказали в департаменте городского имущества.

Над эскалаторами строящейся станции метро "Университет Дружбы Народов" смонтировали панно. Об этом заявил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.