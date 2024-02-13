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Новости

13 февраля, 13:45

Общество

Новости часа: на юге Москвы построили 27 домов по программе реновации – Собянин

Новости часа: на юге Москвы построили 27 домов по программе реновации – Собянин

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о развитии хирургической службы Москвы

Новости часа: Собянин рассказал о развитии хирургической службы Москвы

"Цифра дня": 82 тысячи

Собянин: более 82 тыс жителей ЮАО получат современное жилье по реновации

Сергей Собянин: проводим масштабное переоснащение хирургической службы Москвы

Собянин: офсетные контракты дадут Москве около 6 тыс новых рабочих мест

Новости часа: хирурги флагманских центров Москвы провели более 30 тыс экстренных операций

Новости часа: непогода в Москве может продлиться до середины 13 февраля

Собянин: флагманские центры помогут вывести оказание медпомощи на новый уровень

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На юге Москвы построили 27 домов по программе реновации, сообщил Сергей Собянин. Он также отметил, что на данный момент на юге Москвы строят 15 домов по программе реновации, еще 15 – проектируют.

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве до четверга, 15 февраля, из-за гололедицы. Об этом сообщил Гидрометцентр.

Более 170 площадок в Москве подготовят бесплатные экскурсии к Дню гида. Об этом рассказал столичный комитет по туризму.

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