Новости часа: на юге Москвы построили 27 домов по программе реновации – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На юге Москвы построили 27 домов по программе реновации, сообщил Сергей Собянин. Он также отметил, что на данный момент на юге Москвы строят 15 домов по программе реновации, еще 15 – проектируют.

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве до четверга, 15 февраля, из-за гололедицы. Об этом сообщил Гидрометцентр.

Более 170 площадок в Москве подготовят бесплатные экскурсии к Дню гида. Об этом рассказал столичный комитет по туризму.