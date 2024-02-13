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13 февраля, 12:50

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Новости часа: Сергей Собянин рассказал о развитии хирургической службы Москвы

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о развитии хирургической службы Москвы

Новости часа: Собянин рассказал о развитии хирургической службы Москвы

"Цифра дня": 82 тысячи

Собянин: более 82 тыс жителей ЮАО получат современное жилье по реновации

Сергей Собянин: проводим масштабное переоснащение хирургической службы Москвы

Собянин: офсетные контракты дадут Москве около 6 тыс новых рабочих мест

Новости часа: хирурги флагманских центров Москвы провели более 30 тыс экстренных операций

Новости часа: непогода в Москве может продлиться до середины 13 февраля

Собянин: флагманские центры помогут вывести оказание медпомощи на новый уровень

Новости часа: 20 больниц Москвы перейдут на работу по новому стандарту экстренной помощи

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Столица закупит 470 единиц медицинского оборудования для операционных в 2024 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Коммунальный флот, который очищает Москву-реку и Яузу, начали готовить к открытию навигации. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейнами построят на северо-востоке Москвы. Это данные департамента строительства.

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