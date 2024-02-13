Новости часа: Сергей Собянин рассказал о развитии хирургической службы Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Столица закупит 470 единиц медицинского оборудования для операционных в 2024 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Коммунальный флот, который очищает Москву-реку и Яузу, начали готовить к открытию навигации. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейнами построят на северо-востоке Москвы. Это данные департамента строительства.