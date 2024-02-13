Сергей Собянин: проводим масштабное переоснащение хирургической службы Москвы

Для операционных столичных больниц в 2024 году город закупит 470 единиц новейшего оборудования. Модернизация медицинской инфраструктуры проходит в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Об этом сообщил Сергей Собянин.

Мэр Москвы рассказал, что переоснащению хирургической службы уделяется особое внимание. Так, в четырех крупнейших городских больницах уже оборудовали несколько гибридных операционных.

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