Собянин открыл новую детско-взрослую поликлинику для жителей Свиблова

В столичном районе Свиблово открыли новую детско-взрослую поликлинику. В мероприятии принял участие Сергей Собянин.

Теперь жители района могут пройти практически всех узких специалистов и сложные обследования рядом с домом. В новой детско-взрослой поликлинике будут работать 294 человека, из которых 115 – врачи.

Детский и взрослый блоки максимально изолированы друг от друга. Зонирование продумано так, чтобы снизить риск возникновения очередей. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.