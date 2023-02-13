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Собянин открыл новую детско-взрослую поликлинику для жителей Свиблова

Собянин открыл новую детско-взрослую поликлинику для жителей Свиблова

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В столичном районе Свиблово открыли новую детско-взрослую поликлинику. В ее открытии принял участие Сергей Собянин.

Теперь практически всех узких специалистов и сложные обследования жители района могут пройти рядом с домом. В новой детско-взрослой поликлинике будут работать 294 человека, из которых 115 – врачи. 55 тысяч взрослых и 10 тысяч детей – жителей Свиблова станут пациентами данного медучреждения.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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