14:15Город
Собянин открыл новую детско-взрослую поликлинику для жителей Свиблова
В столичном районе Свиблово открыли новую детско-взрослую поликлинику. В ее открытии принял участие Сергей Собянин.
Теперь практически всех узких специалистов и сложные обследования жители района могут пройти рядом с домом. В новой детско-взрослой поликлинике будут работать 294 человека, из которых 115 – врачи. 55 тысяч взрослых и 10 тысяч детей – жителей Свиблова станут пациентами данного медучреждения.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.