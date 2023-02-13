Собянин рассказал о скоростных магистралях, которые появятся в Москве в 2023 году

Несколько важных дорожных проектов планируют завершить в Москве в текущем году. Об этом сообщил Сергей Собянин на своем сайте. Речь идет о Московском скоростном диаметре, Южной рокаде и нескольких развязках на МКАД.

Основной участок МСД уже используется, а до конца года запустят движение по южному отрезку от шоссе Энтузиастов до МКАД в районе Варшавского шоссе. Планируют также завершить стыковку магистрали с казанской трассой, построить участок от Лухмановской до Покровской улицы и мост через Пехорку.

Также к концу года планируют сдать последние участки Южной рокады, в том числе отрезок от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка и транспортную развязку на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотней.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.