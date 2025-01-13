13 января, 17:50Новости
Новости часа: Собянин рассказал, как будут выглядеть станции метро "Крымская" и "ЗИЛ"
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Дизайн будущей станции метро "ЗИЛ" расскажет историю развития завода, а "Крымскую" оформят в морской тематике. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Более 90 мероприятий подготовили в столице ко Дню российского студенчества, заявила заммэра Наталья Сергунина.
По словам синоптиков, толщина льда на водоемах Москвы не позволит вырубить крещенские купели.