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Новости

13 января, 17:50

Новости

Новости часа: Собянин рассказал, как будут выглядеть станции метро "Крымская" и "ЗИЛ"

Новости часа: Собянин рассказал, как будут выглядеть станции метро "Крымская" и "ЗИЛ"

Новости часа: Сергей Собянин вручил премии журналистам Москвы

Сергей Собянин вручил премии московским журналистам

Новости часа: Собянин рассказал, как будет выглядеть станция "Крымская"

Новости часа: мэр Москвы рассказал о возможностях для бизнеса в столичных центрах госуслуг

Собянин рассказал, как будут выглядеть станции метро "Крымская" и "ЗИЛ"

Собянин: центры госуслуг за год оказали более 130 тыс консультаций для бизнеса

Собянин: 63 объекта культуры обновили в столице в прошлом году

Собянин рассказал об открытии еще семи центров московского долголетия

Собянин: выпускниками "Московской технической школы" стали более 4 тысяч инженеров

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Дизайн будущей станции метро "ЗИЛ" расскажет историю развития завода, а "Крымскую" оформят в морской тематике. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 90 мероприятий подготовили в столице ко Дню российского студенчества, заявила заммэра Наталья Сергунина.

По словам синоптиков, толщина льда на водоемах Москвы не позволит вырубить крещенские купели.

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