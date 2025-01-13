Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 января, 15:45

Новости

Новости часа: Сергей Собянин вручил премии журналистам Москвы

Новости часа: Сергей Собянин вручил премии журналистам Москвы

Сергей Собянин вручил премии московским журналистам

Новости часа: Собянин рассказал, как будет выглядеть станция "Крымская"

Новости часа: мэр Москвы рассказал о возможностях для бизнеса в столичных центрах госуслуг

Собянин рассказал, как будут выглядеть станции метро "Крымская" и "ЗИЛ"

Собянин: центры госуслуг за год оказали более 130 тыс консультаций для бизнеса

Собянин: 63 объекта культуры обновили в столице в прошлом году

Собянин рассказал об открытии еще семи центров московского долголетия

Собянин: выпускниками "Московской технической школы" стали более 4 тысяч инженеров

Новости часа: Собянин сообщил о завершении реставрации фасадов церкви Вознесения Господня

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин наградил 27 журналистов за их вклад в освещение социально-экономической и культурной жизни столицы.

В московском метро запустили тематический поезд, посвященный родине Деда Мороза. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.

Из-за снегопада ЦОДД рекомендует москвичам пользоваться городским транспортом, чтобы избежать пробок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквытранспортобществопогодавидеоНаталия ШкодаРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика