Новости часа: Сергей Собянин вручил премии журналистам Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин наградил 27 журналистов за их вклад в освещение социально-экономической и культурной жизни столицы.

В московском метро запустили тематический поезд, посвященный родине Деда Мороза. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.

Из-за снегопада ЦОДД рекомендует москвичам пользоваться городским транспортом, чтобы избежать пробок.

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