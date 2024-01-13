Новости часа: 400 мероприятий организовали в культурных центрах Москвы в праздники

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти 400 мероприятий организовали в культурных центрах Москвы в новогодние каникулы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В субботу, 13 января, отмечается День российской печати. Сергей Собянин поблагодарил журналистов за внимание к делам Москвы.

Онлайн-программу ко Дню российской печати подготовили в Музее Победы. Об этом сообщили в пресс-службе музея.