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Новости

Новости

13 января, 17:30

Новости

Новости часа: 400 мероприятий организовали в культурных центрах Москвы в праздники

Новости часа: 400 мероприятий организовали в культурных центрах Москвы в праздники

В Москве работает более 900 культурных центров – Сергей Собянин

Новости часа: барельефам на станции метро "Новокузнецкая" вернули исторический облик

Сергей Собянин поздравил столичных журналистов с Днем российской печати

Новости часа: на станции метро "Новокузнецкая" отреставрировали исторические барельефы

Барельефам на станции метро "Новокузнецкая" вернули исторический облик – Собянин

Собянин: столица 10 лет внедряет технологии искусственного интеллекта

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о победах москвичей в конкурсах "Движения первых"

Собянин рассказал о внедрении технологий искусственного интеллекта в Москве

Собянин: 110 московских учащихся стали победителями конкурсов "Движения первых"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти 400 мероприятий организовали в культурных центрах Москвы в новогодние каникулы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В субботу, 13 января, отмечается День российской печати. Сергей Собянин поблагодарил журналистов за внимание к делам Москвы.

Онлайн-программу ко Дню российской печати подготовили в Музее Победы. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

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