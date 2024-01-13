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Новости

13 января, 15:30

Новости

Сергей Собянин поздравил столичных журналистов с Днем российской печати

Сергей Собянин поздравил столичных журналистов с Днем российской печати

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Собянин: 110 московских учащихся стали победителями конкурсов "Движения первых"

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Сергей Собянин поздравил работников средств массовой информации и ветеранов столичной журналистики с Днем российской печати. В столице сосредоточены редакции ведущих печатных и электронных СМИ, информационных агентств, интернет-изданий.

В Москве трудятся десятки тысяч профессиональных журналистов, которые ежедневно и ежечасно создают информационные продукты для многомиллионной аудитории в городе, стране и за рубежом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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