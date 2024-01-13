Сергей Собянин поздравил столичных журналистов с Днем российской печати

Сергей Собянин поздравил работников средств массовой информации и ветеранов столичной журналистики с Днем российской печати. В столице сосредоточены редакции ведущих печатных и электронных СМИ, информационных агентств, интернет-изданий.

В Москве трудятся десятки тысяч профессиональных журналистов, которые ежедневно и ежечасно создают информационные продукты для многомиллионной аудитории в городе, стране и за рубежом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.