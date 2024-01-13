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13 января, 14:30

Новости

Новости часа: на станции метро "Новокузнецкая" отреставрировали исторические барельефы

Новости часа: на станции метро "Новокузнецкая" отреставрировали исторические барельефы

Барельефам на станции метро "Новокузнецкая" вернули исторический облик – Собянин

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Новости часа: Сергей Собянин рассказал о победах москвичей в конкурсах "Движения первых"

Собянин рассказал о внедрении технологий искусственного интеллекта в Москве

Собянин: 110 московских учащихся стали победителями конкурсов "Движения первых"

Новости часа: Собянин рассказал о внедрении технологий ИИ в Москве

Собянин рассказал о внедрении технологий искусственного интеллекта в Москве

Собянин рассказал о внедрении технологий искусственного интеллекта в Москве

Новости часа: почти 160 пар поженились в Москве в январские праздники

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Барельефам на станции метро "Новокузнецкая" вернули исторический облик. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Число маршрутов, на которые вышли электробусы в Москве, выросло в три раза в 2023 году. Об этом сообщили в Дептрансе.

Онлайн-выставку о столичных книжных магазинах подготовил Главархив Москвы. Информация об этом появилась на сайте мэра столицы.

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