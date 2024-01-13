Новости часа: на станции метро "Новокузнецкая" отреставрировали исторические барельефы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Барельефам на станции метро "Новокузнецкая" вернули исторический облик. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Число маршрутов, на которые вышли электробусы в Москве, выросло в три раза в 2023 году. Об этом сообщили в Дептрансе.

Онлайн-выставку о столичных книжных магазинах подготовил Главархив Москвы. Информация об этом появилась на сайте мэра столицы.