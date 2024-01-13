Собянин: столица 10 лет внедряет технологии искусственного интеллекта

Столица 10 лет внедряет технологии искусственного интеллекта. О его возможностях в разных областях пишет Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Около половины звонков на 10 горячих линиях Москвы принимает искусственный интеллект. Высокие технологии активно помогают столичным медикам. Кроме этого, умные системы контролируют ситуацию на дорогах.

В какие еще сферы в Москве внедряют искусственный интеллект и на что способна технология? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.