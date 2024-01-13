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13 января, 14:15

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Собянин: столица 10 лет внедряет технологии искусственного интеллекта

Собянин: столица 10 лет внедряет технологии искусственного интеллекта

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Столица 10 лет внедряет технологии искусственного интеллекта. О его возможностях в разных областях пишет Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Около половины звонков на 10 горячих линиях Москвы принимает искусственный интеллект. Высокие технологии активно помогают столичным медикам. Кроме этого, умные системы контролируют ситуацию на дорогах.

В какие еще сферы в Москве внедряют искусственный интеллект и на что способна технология? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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