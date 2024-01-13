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Новости

13 января, 12:45

Новости

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о победах москвичей в конкурсах "Движения первых"

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о победах москвичей в конкурсах "Движения первых"

Собянин рассказал о внедрении технологий искусственного интеллекта в Москве

Собянин: 110 московских учащихся стали победителями конкурсов "Движения первых"

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Собянин рассказал о внедрении технологий искусственного интеллекта в Москве

Собянин рассказал о внедрении технологий искусственного интеллекта в Москве

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Москвичам рассказали о главных новостях пятницы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Победителями всероссийских конкурсов "Движения первых" стали 110 московских школьников и студентов колледжей. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Москве голосовой помощник принимает около половины всех звонков 10 горячих линий. Об этом также сообщил Сергей Собянин.

Более 10 тысяч раз за новогодние каникулы пользователи портала "Узнай Москву" ознакомились с прогулочными маршрутами. Информацию публикуют на сайте мэра столицы.

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