Новости часа: Сергей Собянин рассказал о победах москвичей в конкурсах "Движения первых"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Победителями всероссийских конкурсов "Движения первых" стали 110 московских школьников и студентов колледжей. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Москве голосовой помощник принимает около половины всех звонков 10 горячих линий. Об этом также сообщил Сергей Собянин.

Более 10 тысяч раз за новогодние каникулы пользователи портала "Узнай Москву" ознакомились с прогулочными маршрутами. Информацию публикуют на сайте мэра столицы.

