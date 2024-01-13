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Новости

13 января, 11:45

Новости

Новости часа: Собянин рассказал о внедрении технологий ИИ в Москве

Новости часа: Собянин рассказал о внедрении технологий ИИ в Москве

Собянин рассказал о внедрении технологий искусственного интеллекта в Москве

Собянин рассказал о внедрении технологий искусственного интеллекта в Москве

Новости часа: почти 160 пар поженились в Москве в январские праздники

Новости часа: в Москве благоустроили территорию возле станции метро "Аэропорт Внуково"

Новости часа: в московских поликлиниках внедряют обезличенную аудиозапись приемов

Москвичам рассказали о главных новостях пятницы

"Мой район. Новости": Собянин подвел итоги развития метро в 2023 году

"Мой район. Новости": Собянин рассказал о планах развития программы реновации на 2024 год

Новости часа: Собянин рассказал о планах развития программы реновации на 2024 год

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве уже 10 лет разрабатывают технологии искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщил Сергей Собянин.

Расписание поездов изменится на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 14, 21 и 28 января. Об этом сообщили на сайте мэра Москвы.

Московская музейная неделя пройдет в столице с 15 по 21 января. Об этом также рассказали на сайте мэра столицы.

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