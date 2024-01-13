Новости часа: Собянин рассказал о внедрении технологий ИИ в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве уже 10 лет разрабатывают технологии искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщил Сергей Собянин.

Расписание поездов изменится на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 14, 21 и 28 января. Об этом сообщили на сайте мэра Москвы.

Московская музейная неделя пройдет в столице с 15 по 21 января. Об этом также рассказали на сайте мэра столицы.