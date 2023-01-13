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Общество

Собянин вручил премии Москвы 2022 года в области журналистики в День российской печати

Собянин вручил премии Москвы 2022 года в области журналистики в День российской печати

Собянин вручил премии Москвы 2022 года в области журналистики в День российской печати

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В День российской печати в Москве вручили премии в области журналистики – 28 представителей столичных СМИ стали лауреатами. Ежегодные премии все лауреаты получили из рук Сергея Собянина на церемонии награждения в белом зале столичной мэрии.

Отмечается, что из шести тысяч наиболее массовых печатных изданий страны более половины выпускаются в Москве. Среди них – около 300 федеральных и городских газет и около трех тысяч журналов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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