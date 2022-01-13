За последние 10 лет количество преступлений в Москве уменьшилось в разы – Собянин

За последние десять лет в Москве в разы сократилось количество преступлений. Об этом заявил Сергей Собянин в ходе праздничного мероприятия в честь 300-летия московской прокуратуры.

По словам мэра, она является стрежнем всей системы борьбы с преступностью, защиты прав и свобод граждан, надзора за соблюдением Конституции и федеральных законов.

Сергей Собянин вручил работникам столичной прокуратуры благодарственные письма и знаки отличия "За заслуги перед Москвой", за значительный вклад в укрепление законности и правопорядка, благотворную деятельность на благо города и москвичей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.