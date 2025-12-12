Собянин: строительство центра хронических болезней завершено

Строительство центра хронических болезней завершено в Москве, рассказал Сергей Собянин. Новый центр дополнит уже существующие корпуса и обеспечит полный цикл оказания медпомощи пациентам.

Площадь шестиэтажного здания составляет более 14 тысяч квадратных метров. Центр рассчитан на 126 коек. Там будут работать отделения гериатрии, реабилитации, паллиативной помощи, а также детское отделение для лечения множественных хронических патологий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.