12 декабря, 09:45Мэр Москвы
Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем Конституции
В России отмечают День Конституции. Жителей столицы поздравил Сергей Собянин.
В телеграмме, которую разместили на портале мэра Москвы, он отметил, что основной закон, принятый в 1993 году, гарантирует единство и суверенитет России, стоит на страже прав и свобод граждан. По его словам, статус Москвы как столицы великой России обязывает ко многому, в том числе быть опорой и локомотивом развития государства.
