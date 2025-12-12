Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем Конституции

В России отмечают День Конституции. Жителей столицы поздравил Сергей Собянин.

В телеграмме, которую разместили на портале мэра Москвы, он отметил, что основной закон, принятый в 1993 году, гарантирует единство и суверенитет России, стоит на страже прав и свобод граждан. По его словам, статус Москвы как столицы великой России обязывает ко многому, в том числе быть опорой и локомотивом развития государства.

