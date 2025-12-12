12 декабря, 08:00Мэр Москвы
Собянин: новый каток в "Лужниках" станет одним из самых больших в Москве
Новый каток в "Лужниках" станет одним из самых больших в Москве, рассказал Сергей Собянин во время его открытия. Площадь ледовой площадки составляет 16,5 тысячи квадратных метров.
Здесь есть оригинальные инсталляции, среди которых "Куб энергии", "Таинственный лес", "Кристаллическая опушка", "Вихрь" и "Блики". Каток создали в рамках первого этапа благоустройства олимпийского комплекса.
