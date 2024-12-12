Новости часа: Сергей Собянин рассказал, как город заботится о сталинских высотках

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В столице ведутся реставрационные работы в трех сталинских высотках: восстанавливают декор и фасады, сообщил Сергей Собянин.

Около 50 трамвайных остановок в Москве работают в режиме "по требованию", сообщил Дептранс.

Более 160 дворов на востоке Москвы благоустроено на средства от платных парковок, сообщил заммэра Максим Ликсутов.