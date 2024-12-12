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12 декабря, 23:55

Новости

Новости часа: Сергей Собянин рассказал, как город заботится о сталинских высотках

Новости часа: Сергей Собянин рассказал, как город заботится о сталинских высотках

Новости часа: новый ледовый комплекс на 180 человек открылся на юго-западе Москвы

Новости часа: до конца года в Москве завершится строительство восьми объектов спорта

Новости часа: Сергей Собянин рассказал, как город заботится о сталинских высотках

Новости часа: доля технологического сектора в экономике Москвы будет увеличена

"Мой район. Новости": в больнице имени Вересаева откроют роддом и центр женского здоровья

Новости часа: ледовый комплекс "Монтреал" открылся в Южном Бутове

Собянин сообщил об открытии ледового комплекса "Монтреал" в Южном Бутове

Новости часа: Сергей Собянин рассказал, как город заботится о сталинских высотках

Собянин: Москва – лидер России по объему несырьевого неэнергетического экспорта

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В столице ведутся реставрационные работы в трех сталинских высотках: восстанавливают декор и фасады, сообщил Сергей Собянин.

Около 50 трамвайных остановок в Москве работают в режиме "по требованию", сообщил Дептранс.

Более 160 дворов на востоке Москвы благоустроено на средства от платных парковок, сообщил заммэра Максим Ликсутов.

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