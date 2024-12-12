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Новости

12 декабря, 16:00

Новости

Новости часа: ледовый комплекс "Монтреал" открылся в Южном Бутове

Новости часа: ледовый комплекс "Монтреал" открылся в Южном Бутове

Собянин сообщил об открытии ледового комплекса "Монтреал" в Южном Бутове

Новости часа: Сергей Собянин рассказал, как город заботится о сталинских высотках

Собянин: Москва – лидер России по объему несырьевого неэнергетического экспорта

Новости часа: Москва – лидер России по объему несырьевого неэнергетического экспорта

Собянин: Москва – лидер России по объему несырьевого неэнергетического экспорта

Новости часа: Сергей Собянин рассказал, как город заботится о сталинских высотках

Новости часа: доля технологического сектора в экономике Москвы будет увеличена

Сергей Собянин рассказал, как город заботится о сталинских высотках

Собянин: доля технологического сектора в экономике Москвы будет увеличена

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый ледовый комплекс "Монтреал" открыли в районе Южное Бутово. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В Москве скорректировали работу системы отопления из-за похолодания, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Около 700 жителей старых домов начинают переезд по реновации в Академическом районе, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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