Новости часа: ледовый комплекс "Монтреал" открылся в Южном Бутове

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый ледовый комплекс "Монтреал" открыли в районе Южное Бутово. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В Москве скорректировали работу системы отопления из-за похолодания, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Около 700 жителей старых домов начинают переезд по реновации в Академическом районе, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.