Новости часа: Москва – лидер России по объему несырьевого неэнергетического экспорта

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва – в лидерах среди регионов по объему несырьевого неэнергетического экспорта. Об этом заявил Сергей Собянин.

Новый автобусный маршрут до Складочной улицы открыли в Москве, рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Более полумиллиона человек прокатились по канатной дороге на ВДНХ, сообщила заммэра Наталья Сергунина.