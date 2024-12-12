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Новости

Новости

12 декабря, 13:45

Новости

Новости часа: Москва – лидер России по объему несырьевого неэнергетического экспорта

Новости часа: Москва – лидер России по объему несырьевого неэнергетического экспорта

Собянин: Москва – лидер России по объему несырьевого неэнергетического экспорта

Новости часа: Сергей Собянин рассказал, как город заботится о сталинских высотках

Новости часа: доля технологического сектора в экономике Москвы будет увеличена

Сергей Собянин рассказал, как город заботится о сталинских высотках

Собянин: доля технологического сектора в экономике Москвы будет увеличена

Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем Конституции

Сергей Собянин представил планы поддержки технологического сектора Москвы

Собянин запустил новый тоннель под путями МЦД-4

Собянин запустил новый тоннель под путями МЦД-4

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва – в лидерах среди регионов по объему несырьевого неэнергетического экспорта. Об этом заявил Сергей Собянин.

Новый автобусный маршрут до Складочной улицы открыли в Москве, рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Более полумиллиона человек прокатились по канатной дороге на ВДНХ, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

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