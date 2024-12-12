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12 декабря, 11:15

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Собянин: доля технологического сектора в экономике Москвы будет увеличена

Собянин: доля технологического сектора в экономике Москвы будет увеличена

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Долю технологического сектора в столичной экономике планируют серьезно увеличить до 2030 года. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Как отметил мэр, предполагается стимулирование вложений частных инвестиций в научные исследования и разработки, помощь по внедрению инновационных продуктов у коммерческих и государственных заказчиков, а также выдача большего количества патентов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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