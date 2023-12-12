Новости часа: на ВДНХ завершили реставрацию монумента в честь покорителей космоса

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На ВДНХ завершили реставрацию монумента в честь покорителей космоса с памятником Константину Циолковскому. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Расписание поездов МЦД-1 изменится в ночные часы по будням с 13 по 30 декабря. Об этом сообщили в Дептрансе Москвы.

Стартовала регистрация на Московский марафон – 2024. Информация об этом появилась на официальном сайте мероприятия.