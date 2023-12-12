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Новости

12 декабря, 20:00

Спорт

Новости часа: на ВДНХ завершили реставрацию монумента в честь покорителей космоса

Новости часа: на ВДНХ завершили реставрацию монумента в честь покорителей космоса

Новости часа: на ВДНХ завершили реставрацию монумента в честь покорителей космоса

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о развитии телемедицинских технологий в Москве

Собянин объявил о завершении реставрации монумента "Покорителям космоса" на ВДНХ

Новости часа: реорганизация Алабушева позволит создать около 2 тыс рабочих мест

В Алабушеве построят новые производственные и деловые объекты – Собянин

Собянин: утвердили проект планировки части бывшей промзоны Алабушево

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о развитии телемедицинских технологий в Москве

Новости часа: Собянин рассказал о запуске упрощенного доступа к электронной медкарте

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о развитии телемедицинских технологий в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На ВДНХ завершили реставрацию монумента в честь покорителей космоса с памятником Константину Циолковскому. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Расписание поездов МЦД-1 изменится в ночные часы по будням с 13 по 30 декабря. Об этом сообщили в Дептрансе Москвы.

Стартовала регистрация на Московский марафон – 2024. Информация об этом появилась на официальном сайте мероприятия.

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