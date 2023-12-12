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Новости

Новости

12 декабря, 16:00

Город

Новости часа: реорганизация Алабушева позволит создать около 2 тыс рабочих мест

Новости часа: реорганизация Алабушева позволит создать около 2 тыс рабочих мест

В Алабушеве построят новые производственные и деловые объекты – Собянин

Собянин: утвердили проект планировки части бывшей промзоны Алабушево

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о развитии телемедицинских технологий в Москве

Новости часа: Собянин рассказал о запуске упрощенного доступа к электронной медкарте

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о развитии телемедицинских технологий в Москве

Сергей Собянин рассказал о развитии телемедицинских технологий в Москве

Собянин рассказал о запуске упрощенного доступа к электронной медкарте

Сергей Собянин поздравил москвичей с 30-летием Конституции

Собянин рассказал о строительстве тоннеля под путями МЦД-4 в Бутырском районе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Порядка двух тысяч рабочих мест создадут в результате реорганизации части промзоны "Алабушево". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Почти 400 тысяч пользователей с начала 2023 года привязали карту "Тройка" к приложению "Московский транспорт". Таковы данные Дептранса.

Места в отелях Москвы на новогоднюю ночь почти распроданы. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

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