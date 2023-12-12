12 декабря, 16:00Город
Новости часа: реорганизация Алабушева позволит создать около 2 тыс рабочих мест
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Порядка двух тысяч рабочих мест создадут в результате реорганизации части промзоны "Алабушево". Об этом рассказал Сергей Собянин.
Почти 400 тысяч пользователей с начала 2023 года привязали карту "Тройка" к приложению "Московский транспорт". Таковы данные Дептранса.
Места в отелях Москвы на новогоднюю ночь почти распроданы. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).