Новости часа: реорганизация Алабушева позволит создать около 2 тыс рабочих мест

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Порядка двух тысяч рабочих мест создадут в результате реорганизации части промзоны "Алабушево". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Почти 400 тысяч пользователей с начала 2023 года привязали карту "Тройка" к приложению "Московский транспорт". Таковы данные Дептранса.

Места в отелях Москвы на новогоднюю ночь почти распроданы. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).