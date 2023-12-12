Новости часа: Сергей Собянин рассказал о развитии телемедицинских технологий в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 1,2 миллиона телемедицинских консультаций провели в Москве с начала 2023 года. Об этом сообщил Сергей Собянин.

У станций МЦД и БКЛ "Марьина Роща" завершили благоустройство. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

Желтый уровень погодной опасности действует в Московском регионе до полудня среды, 13 декабря. Об этом заявили в Гидрометцентре.