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Новости

12 декабря, 13:45

Общество

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о развитии телемедицинских технологий в Москве

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о развитии телемедицинских технологий в Москве

Новости часа: Собянин рассказал о запуске упрощенного доступа к электронной медкарте

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о развитии телемедицинских технологий в Москве

Сергей Собянин рассказал о развитии телемедицинских технологий в Москве

Собянин рассказал о запуске упрощенного доступа к электронной медкарте

Сергей Собянин поздравил москвичей с 30-летием Конституции

Собянин рассказал о строительстве тоннеля под путями МЦД-4 в Бутырском районе

Новости часа: тоннель под МЦД-4 свяжет Бутырский район и Марьину Рощу в 2024 году

Собянин: новый тоннель под МЦД-4 свяжет Бутырский район и Марьину Рощу в 2024 году

Собянин утвердил размеры стандарта стоимости ЖКУ для расчета субсидий на оплату жилья

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 1,2 миллиона телемедицинских консультаций провели в Москве с начала 2023 года. Об этом сообщил Сергей Собянин.

У станций МЦД и БКЛ "Марьина Роща" завершили благоустройство. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

Желтый уровень погодной опасности действует в Московском регионе до полудня среды, 13 декабря. Об этом заявили в Гидрометцентре.

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