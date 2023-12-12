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Новости

12 декабря, 13:00

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Новости часа: Собянин рассказал о запуске упрощенного доступа к электронной медкарте

Новости часа: Собянин рассказал о запуске упрощенного доступа к электронной медкарте

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о развитии телемедицинских технологий в Москве

Сергей Собянин рассказал о развитии телемедицинских технологий в Москве

Первый центр женского здоровья заработал в Москве

Собянин рассказал о запуске упрощенного доступа к электронной медкарте

Центр женского здоровья при ГКБ № 31 принял первых пациенток

"Мой район. Навигатор": 8 видов медицинских изделий начали производить в парке "Руднево"

"Мой район. Навигатор": эпидобстановка в Москве находится под контролем

Первый центр женского здоровья в Москве начал прием пациенток

В ГКБ № 31 Москвы начали прием пациенток по новому стандарту

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москвичам упростили доступ к электронной медицинской карте, сообщил Сергей Собянин. Медкарта доступна на портале mos.ru и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО".

Более 11 тысяч водителей получили помощь экипажей ЦОДД с начала 2023 года. Об этом рассказали в пресс-службе центра.

В Москве с начала 2023 года ввели в эксплуатацию 60 домов по программе реновации. Об этом заявил руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

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