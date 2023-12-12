Новости часа: Собянин рассказал о запуске упрощенного доступа к электронной медкарте

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москвичам упростили доступ к электронной медицинской карте, сообщил Сергей Собянин. Медкарта доступна на портале mos.ru и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО".

Более 11 тысяч водителей получили помощь экипажей ЦОДД с начала 2023 года. Об этом рассказали в пресс-службе центра.

В Москве с начала 2023 года ввели в эксплуатацию 60 домов по программе реновации. Об этом заявил руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.