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Новости

12 декабря, 12:00

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Новости часа: Сергей Собянин рассказал о развитии телемедицинских технологий в Москве

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о развитии телемедицинских технологий в Москве

Сергей Собянин рассказал о развитии телемедицинских технологий в Москве

Собянин рассказал о запуске упрощенного доступа к электронной медкарте

Сергей Собянин поздравил москвичей с 30-летием Конституции

Собянин рассказал о строительстве тоннеля под путями МЦД-4 в Бутырском районе

Новости часа: тоннель под МЦД-4 свяжет Бутырский район и Марьину Рощу в 2024 году

Собянин: новый тоннель под МЦД-4 свяжет Бутырский район и Марьину Рощу в 2024 году

Собянин утвердил размеры стандарта стоимости ЖКУ для расчета субсидий на оплату жилья

Новости часа: Москва развивает культурное сотрудничество на международном уровне – Собянин

Новости часа: основные работы по благоустройству возле станции метро "Яхромская" завершены

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москвичи воспользовались телемедицинскими консультациями более одного миллиона раз с начала 2023 года. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Столичных автомобилистов призвали соблюдать дистанцию и скоростной режим из-за снежной погоды в городе. Предупреждение опубликовал ЦОДД.

Московские одиннадцатиклассники начали сдавать пробный ЕГЭ. Об этом рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова.

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