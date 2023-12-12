Новости часа: Сергей Собянин рассказал о развитии телемедицинских технологий в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москвичи воспользовались телемедицинскими консультациями более одного миллиона раз с начала 2023 года. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Столичных автомобилистов призвали соблюдать дистанцию и скоростной режим из-за снежной погоды в городе. Предупреждение опубликовал ЦОДД.

Московские одиннадцатиклассники начали сдавать пробный ЕГЭ. Об этом рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова.