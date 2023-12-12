Собянин рассказал о строительстве тоннеля под путями МЦД-4 в Бутырском районе

Новый тоннель на северо-востоке Москвы соединит Бутырский район и Марьину Рощу в 2024 году. Об этом заявил Сергей Собянин.

По словам председателя совета директоров компании-генерального подрядчика Максима Крылова, новый транспортный объект готов уже на 25%. Он строится под МЦД-4 между улицами Двинцев и Складочной. В будущем для автомобилей здесь будут доступны две полосы – по одной в каждую сторону. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.