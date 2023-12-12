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Новости

12 декабря, 07:15

Новости

Собянин рассказал о строительстве тоннеля под путями МЦД-4 в Бутырском районе

Собянин рассказал о строительстве тоннеля под путями МЦД-4 в Бутырском районе

Новости часа: тоннель под МЦД-4 свяжет Бутырский район и Марьину Рощу в 2024 году

Собянин: новый тоннель под МЦД-4 свяжет Бутырский район и Марьину Рощу в 2024 году

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Собянин: новый тоннель под МЦД-4 улучшит транспортное обслуживание свыше 135 тыс москвичей

Новый тоннель на северо-востоке Москвы соединит Бутырский район и Марьину Рощу в 2024 году. Об этом заявил Сергей Собянин.

По словам председателя совета директоров компании-генерального подрядчика Максима Крылова, новый транспортный объект готов уже на 25%. Он строится под МЦД-4 между улицами Двинцев и Складочной. В будущем для автомобилей здесь будут доступны две полосы – по одной в каждую сторону. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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