Новости часа: запись открыта в центр амбулаторной онкологической помощи в Зюзине

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Зюзине открыли запись в крупнейший центр амбулаторной онкологической помощи. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Дело по факту драки с участием Григория Лепса в Петербурге прекратят по примирению сторон. Такое заявление сделал адвокат потерпевшего.

Олимпийский комитет США выступает за участие россиян на Олимпиаде в 2024 году, но без флага. Такое заявление сделал глава американского комитета.