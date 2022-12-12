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Новости

12 декабря, 16:30

Спорт

Новости часа: запись открыта в центр амбулаторной онкологической помощи в Зюзине

Новости часа: запись открыта в центр амбулаторной онкологической помощи в Зюзине

Собянин открыл крупнейший в Москве центр амбулаторной онкологической помощи

Собянин и Мурашко открыли в Зюзине крупнейший в Москве онкодиспансер

Собянин рассказал о дизайне будущей станции метро "Физтех"

Современный ТПУ появится на севере Москвы

В районах Москворечье-Сабурово и Коптево появятся современные жилые комплексы

Собянин поручил провести ремонт бывшего корпуса завода "Рено" в "Технополисе "Москва"

Собянин: открытие Троицкой линии метро запланировано на конец 2024 года

Собянин: "Новаторская" станет крупнейшим ТПУ на Троицкой линии метро

Собянин рассказал о ходе строительства станции "Новаторская" Троицкой линии метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Зюзине открыли запись в крупнейший центр амбулаторной онкологической помощи. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Дело по факту драки с участием Григория Лепса в Петербурге прекратят по примирению сторон. Такое заявление сделал адвокат потерпевшего.

Олимпийский комитет США выступает за участие россиян на Олимпиаде в 2024 году, но без флага. Такое заявление сделал глава американского комитета.

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