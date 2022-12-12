Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

13:00

Город

Собянин и Мурашко открыли в Зюзине крупнейший в Москве онкодиспансер

Собянин и Мурашко открыли в Зюзине крупнейший в Москве онкодиспансер

Собянин рассказал о дизайне будущей станции метро "Физтех"

Современный ТПУ появится на севере Москвы

В районах Москворечье-Сабурово и Коптево появятся современные жилые комплексы

Собянин поручил провести ремонт бывшего корпуса завода "Рено" в "Технополисе "Москва"

Собянин: открытие Троицкой линии метро запланировано на конец 2024 года

Собянин: "Новаторская" станет крупнейшим ТПУ на Троицкой линии метро

Собянин рассказал о ходе строительства станции "Новаторская" Троицкой линии метро

Столичный бизнес быстро адаптировался к санкциям – Собянин

Собянин сообщил о досрочном завершении прокладки дорог к индустриальному парку "Руднево"

В Москве открыли крупнейший центр амбулаторной онкологической помощи. Он находится в районе Зюзино на базе "Коммунарки". В открытии принимали участие Сергей Собянин и глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Для клиники приобрели более четырех тысяч единиц медицинской техники, мебели и изделий. Там пациенты могут получить полный набор медицинских услуг – от углубленной диагностики до лечения и пожизненного наблюдения.

В Центре в Зюзино будут обслуживать жителей Южного и Юго-Западного административных округов, это 3,3 миллиона человек. Плановая мощность – 470 посещений в смену. А экспресс-лаборатории будут проводить до 70 исследований в час. В штате центра в Зюзине работает более 400 специалистов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика