Собянин и Мурашко открыли в Зюзине крупнейший в Москве онкодиспансер

В Москве открыли крупнейший центр амбулаторной онкологической помощи. Он находится в районе Зюзино на базе "Коммунарки". В открытии принимали участие Сергей Собянин и глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Для клиники приобрели более четырех тысяч единиц медицинской техники, мебели и изделий. Там пациенты могут получить полный набор медицинских услуг – от углубленной диагностики до лечения и пожизненного наблюдения.

В Центре в Зюзино будут обслуживать жителей Южного и Юго-Западного административных округов, это 3,3 миллиона человек. Плановая мощность – 470 посещений в смену. А экспресс-лаборатории будут проводить до 70 исследований в час. В штате центра в Зюзине работает более 400 специалистов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.