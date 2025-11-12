12 ноября, 14:30Мэр Москвы
Собянин: несколько крупных объектов благоустроили в этом году на севере Москвы
Несколько крупных проектов по благоустройству реализовали на севере Москвы, рассказал Сергей Собянин. В Савеловском районе привели в порядок парк "Автомобилист".
В районе Аэропорт благоустроили территорию Головановского парка. Преобразился и Народный парк в Ховрине. Две общественные зоны и сквер на Ленинградском проспекте благоустроили в Беговом районе.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.