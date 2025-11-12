Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 ноября, 14:30

Мэр Москвы

Собянин: несколько крупных объектов благоустроили в этом году на севере Москвы

Собянин: несколько крупных объектов благоустроили в этом году на севере Москвы

Мэр Москвы: в Кунцеве появится современный многофункциональный комплекс

Собянин: в Царицыне будет реализован проект комплексного развития территорий

Собянин: уничтожен беспилотник, летевший к столице

Собянин сообщил о планах комплексного развития территории в Академическом районе

Собянин: началось строительство нового комплекса НИИ имени Склифосовского

Собянин подписал закон о бюджете Москвы на 2026–2028 годы

Собянин объявил о начале строительства нового комплекса НИИ имени Склифосовского

Собянин: московские школьники представили более 250 ИИ-разработок

Собянин: москвичи стали чемпионами мира по пожарно-спасательному спорту

Несколько крупных проектов по благоустройству реализовали на севере Москвы, рассказал Сергей Собянин. В Савеловском районе привели в порядок парк "Автомобилист".

В районе Аэропорт благоустроили территорию Головановского парка. Преобразился и Народный парк в Ховрине. Две общественные зоны и сквер на Ленинградском проспекте благоустроили в Беговом районе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородблагоустройствовидеоМаксим ШаманинАлина Гилева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика