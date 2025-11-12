Мэр Москвы: в Кунцеве появится современный многофункциональный комплекс

Современный многофункциональный комплекс с офисами, магазинами и кафе построят в Кунцеве, рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX. Речь идет о реорганизации участков на Ярцевской улице около станции метро "Молодежная".

Сейчас там находятся устаревшие торговые и другие здания, которые в общей сложности занимают 20 тысяч квадратных метров. Благодаря появлению на этом месте нового комплекса будут созданы около 380 рабочих мест.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.