12 ноября, 11:00Мэр Москвы
Собянин: в Царицыне будет реализован проект комплексного развития территорий
В Царицыне будет реализован проект комплексного развития территорий, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. Здесь по программе реновации возведут современные жилые комплексы.
Участки, которые обновят, находятся на улице Веселой. Сейчас там расположены склады и другие устаревшие объекты. В будущем на территории появится до 30 тысяч квадратных метров недвижимости.
