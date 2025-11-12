Форма поиска по сайту

12 ноября, 11:00

Мэр Москвы

Собянин: в Царицыне будет реализован проект комплексного развития территорий

В Царицыне будет реализован проект комплексного развития территорий, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. Здесь по программе реновации возведут современные жилые комплексы.

Участки, которые обновят, находятся на улице Веселой. Сейчас там расположены склады и другие устаревшие объекты. В будущем на территории появится до 30 тысяч квадратных метров недвижимости.

мэр МосквыгородреновациявидеоМария Рыбакова

