Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 ноября, 22:30

Новости

Новости часа: москвичи решили 900 тысяч вопросов через платформу "Электронный дом"

Новости часа: москвичи решили 900 тысяч вопросов через платформу "Электронный дом"

Новости часа: 900 тысяч вопросов решили москвичи благодаря платформе "Электронный дом"

Платформа "Электронный дом" помогла решить 900 тысяч вопросов

Сергей Собянин рассказал, как платформа "Электронный дом" помогает москвичам

Собянин: московские ученые разработали уже 10 уникальных медицинских фантомов

Новости часа: московские ученые разработали 10 уникальных моделей органов человека

Новости часа: новые сервисы появятся в столичном Центре ИИ в градостроительстве

Новости часа: более 130 гектаров земли в ТиНАО получили инвесторы с начала года

Новости часа: город стимулирует создание рабочих мест для москвичей в ТиНАО

Новости часа: служба занятости приглашает студентов на фестиваль карьеры "Профи будущего"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москвичи решили 900 тысяч вопросов через платформу "Электронный дом" за четыре года, рассказал Сергей Собянин.

На строящейся станции метро "ЗИЛ" появилось 45-метровое панно, сообщил заммэра Владимир Ефимов.

Для молодых москвичей подготовили семь форматов интерактивных экскурсий по столице, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Читайте также
мэр МосквыгородтранспорткультуравидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика