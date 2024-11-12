Новости часа: москвичи решили 900 тысяч вопросов через платформу "Электронный дом"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москвичи решили 900 тысяч вопросов через платформу "Электронный дом" за четыре года, рассказал Сергей Собянин.

На строящейся станции метро "ЗИЛ" появилось 45-метровое панно, сообщил заммэра Владимир Ефимов.

Для молодых москвичей подготовили семь форматов интерактивных экскурсий по столице, рассказала заммэра Наталья Сергунина.