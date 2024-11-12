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12 ноября, 21:00

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Платформа "Электронный дом" помогла решить 900 тысяч вопросов

Платформа "Электронный дом" помогла решить 900 тысяч вопросов

Сергей Собянин рассказал, как платформа "Электронный дом" помогает москвичам

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Платформа "Электронный дом" помогла решить 900 тысяч вопросов, связанных с жизнью в многоквартирном доме. Сервису исполняется четыре года. О преимуществах платформы рассказал Сергей Собянин. Как отметил мэр, горожане все чаще прибегают к помощи "Электронного дома", например, для проведения общих собраний собственников. Только за последний год через сервис провели свыше 9 тысячи собраний.

15 новых зданий получили образовательные учреждения Москвы с начала года. И это только те, что построили за счет бюджета, есть еще инвестиционные проекты. Школы, детские сады – Москва повышает стандарт качества образования. Классы и группы теперь приспособлены под конкретный возраст и нужды детей.

Зима в Москве обещает быть теплой, температура превысит норму в среднем на 2–3 градуса, сообщают синоптики. По их словам, в декабре и январе ожидается избыток осадков, выпадет на 20% больше снега, чем обычно.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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