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12 ноября, 08:00

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Собянин: московские ученые разработали уже 10 уникальных медицинских фантомов

Собянин: московские ученые разработали уже 10 уникальных медицинских фантомов

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Московские ученые создали первый в стране фантом, позволяющий безопасно отрабатывать на нем инъекции под ультразвуковым контролем. Как сообщил Сергей Собянин, всего в Москве разработано 10 уникальных медицинских фантомов.

Они представляют собой изделие из силиконоподобного материала, который имитирует ткани и органы человека. Раньше такие фантомы закупали за рубежом, Но теперь их производят в столице.

Производство наладили в столичном Центре диагностики и телемедицины. Их выпускают небольшими партиями, но как отметил мэр, отечественные модели выгодно отличаются от зарубежных – они дешевле, более функциональны и долговечнее. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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