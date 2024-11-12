Собянин: московские ученые разработали уже 10 уникальных медицинских фантомов

Московские ученые создали первый в стране фантом, позволяющий безопасно отрабатывать на нем инъекции под ультразвуковым контролем. Как сообщил Сергей Собянин, всего в Москве разработано 10 уникальных медицинских фантомов.

Они представляют собой изделие из силиконоподобного материала, который имитирует ткани и органы человека. Раньше такие фантомы закупали за рубежом, Но теперь их производят в столице.

Производство наладили в столичном Центре диагностики и телемедицины. Их выпускают небольшими партиями, но как отметил мэр, отечественные модели выгодно отличаются от зарубежных – они дешевле, более функциональны и долговечнее. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

